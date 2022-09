Riscatto Inter in Champions: domina il Viktoria Plzen e vince 2-0

Vittoria convincente dell'Inter sul terreno del Viktoria Plzen nel secondo turno di Champions League. Riscatto nerazzurro dopo l'esordio amaro contro il Bayern Monaco. L'Inter ha dominato la partita e vincendo per 2-0. Sblocca al 20’ Dzeko, che trova il piatto vincente servito da Correa, poi occasioni ancora per Dzeko, Mkhitaryan, Gosens, Skriniar e Dumfries. Al 60' il Viktoria Plzen resta in 10 (brutto fallo di Bucha su Barella ed espulsione dopo revisione al Var) e l’Inter la chiude in contropiede con Dumfries, mandato in porta da Dzeko. Primi 3 punti nel girone per i nerazzurri.