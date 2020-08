Rischio disordini pubblici: a Marsiglia vietato indossare le maglie del Psg il giorno della finale di Champions

Non è passato inosservato quello che è accaduto nelle scorse ore a Marsiglia quando un gruppo di ultras dell’OM ha creato disordini in città andando contro i tifosi del Psg che festeggiavano l’accesso alla finale di Champions. Ecco perché la prefettura di Marsiglia ha deciso di imporre il divieto di utilizzo di maglie del Psg per domenica.

Rischio disordini: niente magliette del Psg in città

Secondo quanto riporta Le Parisien, domenica 23 agosto, la prefettura di Marsiglia ha firmato un decreto che vieta di indossare la divisa del club del Paris Saint-Germain nel centro della città. Il divieto è direttamente correlato alla finale di Champions League, in cui il Psg appunto giocherà contro il Bayern Monaco. Il motivo è per provare a prevenire eventuali disordini e disturbi dell’ordine pubblico. Il Marsiglia è da sempre la grande rivale dei parigini e la paura è quella di vedere scontri tra tifoseria come già avvenuto in passato. Il divieto è allargato non solo alla t-shirt del Psg ma anche per sciarpe e gadget di ogni tipo che faccia riferimento alla squadra di Neymar e compagni.

