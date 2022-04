Rissa Atletico-City, tutta colpa di Grealish-Savic: cosa è successo secondo Rio Ferdinand

Rissa dopo la gara di Champions League tra Colchoneros e Citizens

Termina in rissa Atletico Madrid-Manchester City con tanto di intervento della polizia nel tunnel degli spogliatoi dopo il triplice fischio. Ma cosa è successo davvero per scatenare il caos? La tensione era alle stelle e qualche intervento di troppo ha fatto scattare rabbia e frustrazione.

In realtà, però, sarebbero state anche le parole dette da Jack Grealish al rivale Savic a peggiore il tutto. Secondo la ricostruzione del Mirror, infatti, già prima di entrare in campo, l'inglese, intervenendo in difesa di Foden, aveva stuzzicato il difensore dell'Atletico con qualche insulto, niente che potesse però far prevedere un finale di quel tipo.