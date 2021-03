Rivaldo: “Il Barcellona non ribalterà la sfida col Psg. Messi a Parigi? Fossi Pochettino mi terrei la squadra che ho…”

Interressante intervista rilasciata dall’ex leggenda del pallone Rivaldo a Sport.es. Il brasiliano si è soffermato in modo particolare sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona e sull’esito della gara in cui i blaugrana sono chiamati a rimontare il 4-1 subito all’andata. Nelle parole dell’ex calciatore anche un pensiero sul futuro di Lionel Messi e i rumors sul potenziale approdo de La Pulce a Parigi, proprio sponda Paris…

Rivaldo: tra remuntanda impossibile e mercato

“Non credo che il Barcellona riuscirà a passare il turno”, ha esordito Rivaldo. “È impossibile che riesca a segnare 4 gol a Parigi. Sinceramente non mi aspettavo così tanta differenza fra Psg e Barcellona, anche alla luce anche delle assenze di Neymar e Di Maria tra le fila parigine. Ovviamente i ragazzi di Koeman dovranno provarci, se dovessero chiudere il primo tempo con due reti di vantaggio allora potrebbero anche farcela, ma è veramente difficile. Non so neppure se gli stessi giocatori del Barcellona credano davvero alla rimonta”.

Un pensiero poi su Messi: “Messi non è lo stesso di 5 anni fa. Certo resta sempre lo stesso Messi ma con una squadra diversa che lo fa soffrire in certe occasioni. Il Barcellona è cambiato e certo, potrebbe fare una grande gara ma la Champions è difficile. Resta la Champions. Messi e i rumors sul Psg? Fossi Pochettino direi alla dirigenza e al presidente di tenere i giocatori che si hanno in rosa. Messi per Mbappé? Difficile da dire, Messi mi piace, ma Mbappé si trova a casa e ha 22 anni. Messi più di 30. Il calcio è business ma credo che il Psg stia bene con la squadra che ha ora…”.