Roberto Carlos su Liverpool-Real: “Salah non si avvicinerà a Ramos”

Roberto Carlos, ex campione del Real Madrid ha commentato quello che sarà uno degli incroci più interessanti dei quarti di finale di Champions League, ovvero la sfida tra Liverpool e Real Madrid. Nel 2018 le due squadre si incontrarono in finale e si concluse con la vittoria della squadra di Zidane e la terribile notte di Karius. Uno degli episodi più discussi di quella finale di Champions fu però il contatto tra Sergio Ramos e Salah, che costrinse l’egiziano a lasciare il campo nelle battute iniziali del match. Roberto Carlos ha spiegato cosa accadrà nella prossima sfida: “Salah non si avvicinerà neanche a Sergio Ramos – riportano le dichiarazioni riprese da Mundo Deportivo – . Di certo si tornerà a parlare di quell’azione nei prossimi giorni. Il Real Madrid dovrà decidere la sfida già nella gara di andata in casa, l’importante per Zidane sarà avere tutti a disposizione. Il Real deve essere preoccupato del Liverpool, ma la squadra di Klopp deve esserlo anche di più”.

