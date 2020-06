Rodri non teme il Real Madrid: “Siamo superiori”

Manca ancora l’ok ufficiale della Uefa, ma la Final Eight di Champions League si giocherà a Lisbona dal 12 agosto. La finale, prevista per il 23, si giocherà nello stadio dello Sporting Lisbona. Prima però bisogna completare gli ottavi ed ecco che sul piatto c’è già un match di altissimo livello: Manchester City – Real Madrid. Una sfida che non sembra intimorire il centrocampista dei citizens Rodri.

Rodri: “Superiori al Real Madrid”

Durante un’intervista alla tv di AS l’ex centrocampista dell’Atletico ha parlato del ritorno degli ottavi contro il Real: “Non mi fido di loro, anche se all’andata abbiamo vinto 1-2. È il Madrid e non è ancora eliminato. Abbiamo una squadra superiore a loro e l’abbiamo dimostrato anche all’andata. Dobbiamo andare con calma però, passo dopo passo. Dobbiamo cercare di vincere rispettando il rivale, altrimenti sbaglieremo”.