Rolando Bianchi: “City-Atalanta? Cuore diviso…”

Manca ormai pochissimo alla gara tra Manchester City e Atalanta (fischio d’inizio alle 21), valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Nella città inglese, per assistere al match, è arrivato in queste ore anche l’ex attaccante Rolando Bianchi, bergamasco di nascita con un passato con la maglia dei Citizens. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l’ex centravanti ha così parlato all’esterno dell’Etihad Stadium.

MANCHESTER – “In molti mi hanno fermato, sono davvero emozionato di tornare qua: questo ambiente ti trasmette qualcosa in più. Qui ho vissuto un’esperienza pazzesca: cominciai bene andando subito in gol e la gente mi prese subito in simpatia, dedicandomi anche un coro. Fu un’esperienza breve ma intensa”.

NAZIONALE – “Tornai in Italia perché ero stato convocato in Nazionale e speravo di rimanere nel giro azzurro, purtroppo non è stato così. Peccato, avrei potuto fare un bel percorso in Inghilterra”.

CITY-ATALANTA – “L’Atalanta sta scrivendo la storia, con la società che sta facendo un grandissimo lavoro. Stasera il cuore sarà diviso, ma sono bergamasco e tiferò Atalanta. Al City sono però molto legato, mi ha fatto crescere”.