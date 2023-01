Roma, si giocherà all’Olimpico il match di Champions femminile

L'annuncio è arrivato dalle parole del capitano Elisa Bartoli in un video pubblicato sugli account ufficiali del club: la Roma disputerà allo stadio Olimpico l'andata dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League. Una grande notizia per il calcio femminile e per i tifosi giallorossi, che già sono accorsi in massa sia allo stadio 'Tre Fontane' per il turno preliminare contro lo Slavia Praga che al 'Domenico Francioni' di Latina che è stata la casa della Roma nelle tre gare del girone contro Slavia Praga, Wolfsburg e St. Polten.