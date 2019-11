Rudi Garcia, una Champions da… paura: è il peggior allenatore ‘esperto’ per media punti

Potrebbe essere definita una Champions League da paura quella che è diventata una competizione maledetta per Rudi Garcia. L’allenatore del Lione, con la sconfitta rimediata ieri contro lo Zenit San Pietroburgo ha messo a segno un record negativo.

I suoi numeri nella massima competizione europea per club sono da incubo. In 27 gare tra Lille, Roma e Lione, infatti, Rudi Garcia ha raccolto una media punti a partita pari a 0.85. Nessun allenatore, con alle spalle almeno 20 panchine in Champions League detiene una statistica così bassa. Al momento, il tecnico può essere quasi definito come il peggiore tra ‘gli esperti’.