Rummenigge propone: “Champions a eliminazione diretta. Ecco perché”

La Champions League si prepara a vivere i quarti di finale. Sarà una fase particolare perché le sfide si svolgeranno in gara secca e nel campo neutro di Lisbona. Una soluzione particolare, ideata per riuscire a concludere velocemente questa infausta annata, complicatasi drasticamente a causa del Coronavirus. Tuttavia la scelta di far disputare i turni a eliminazione diretta con partite uniche, senza la classica formula con andata e ritorno sembra aver trovato dei fans.

IDEA-BOMBA

Uno di questi è sicuramente il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge. Il numero uno del club bavarese non ha dubbi, come dimostrano le sue parole a Kicker: “Ci sarà una riforma e vedrete: l’effetto dell’eliminazione diretta diventerà come una bomba per i tifosi. La modalità di questa finale a otto squadra avrà effetti clamorosi sui supporters. In una sfida andata e ritorno, vince sempre la più forte. Ma in 90 minuti può succedere di tutto, c’e’ più thrilling. Dovremo tener conto di questa formula, del fatto che il pubblico non cade dalla sedia per la fase a gironi, e che se bisogna incrementare qualcosa e’ proprio l’eliminazione diretta. In ogni caso, io sono per la qualità delle partite, non per la quantità”.