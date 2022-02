Sacchi ci crede: “L’Inter può vincere ad Anfield”

Il parere dell'ex tecnico sulla sfida di ritorno di Champions League

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della gara dell'Inter di ieri sera contro il Liverpool, con i nerazzurri sconfitti per 2-0 a San Siro e chiamati a cercare l'impresa nel match di ritorno degli ottavi in quel di Anfield.