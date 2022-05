Salah accontentato con il Real Madrid in finale: “Abbiamo un conto da regolare”

Voglia di rivalsa dopo il 2018 da parte dell'egiziano del Liverpool

L'aveva chiesto senza nascondersi: il Real Madrid in finale contro il suo Liverpool. Mohamed Salah è stato accontentato. I Blancos hanno ribaltato l'esito della semifinale di andata nella gara di ritorno contro il Manchester City e hanno ottenuto l'ultimo atto della Champions League. A Parigi, il prossimo 28 maggio sarà grande sfida tra gli spagnoli e i Reds, in quella che per l'attaccante egiziano sarà una vera e propria rivincita.