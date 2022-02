Salah punisce Inter e Milan nella stessa stagione: c’è un precedente…

Dati impressionanti per l'egiziano del Liverpool

Serata particolare per Mohamed Salah . L’attaccante del Liverpool è infatti andato a segno contro l'Inter nel match di Champions League valido per gli ottavi di finale del torneo. Una rete che gli ha permesso di siglare alcuni dati statistici davvero importanti e curiosi.

Ma c'è di più. Infatti, con la rete del 2-0 in casa dell’Inter, Salah è andato a segno per l’ottava gara consecutiva in trasferta nella Coppa dalle grandi orecchie. L’ex Roma ha trovato la via del gol contro Atalanta, Midtjylland, Lipsia, Real Madrid, Porto (doppietta), Atletico Madrid (doppietta), Milan e, appunto i nerazzurri. Numeri da vero fuoriclasse che possono ancora essere incrementati soprattutto se i Reds dovessero andare avanti nel torneo.