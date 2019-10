Salisburgo, il ds Freund: “Napoli fra le big d’Europa, ma abbiamo già dimostrato di poterlo battere”

In vista della partita di domani, mercoledì 23 ottobre, fra Salisburgo e Napoli, valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League, ha parlato il ds del club austriaco Cristoph Freund a Radio Punto Nuovo: “I prossimi due match contro gli azzurri saranno davvero tosti, affronteremo ancora una volta una delle migliori squadre europee, con grandi calciatori e grande allenatore. L’anno scorso abbiamo dimostrato di poterli battere, la nostra filosofia è quella di giocare in maniera vincente, sia in ambito nazionale che internazionale, concentrandoci sui giocatori più giovani. Proviamo sempre a portarli qui al Red Bull Salisburgo, per poi migliorarli e metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio e fare uno step successivo per la propria carriera. Quando saranno pronti, andranno in campionati più blasonati. Negli ultimi anni tale processo ha funzionato abbastanza”.