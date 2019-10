Salisburgo-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 23 ottobre

Salisburgo-Napoli in Champions League. Si gioca oggi 23 ottobre alla Red Bull Arena alle 21 la terza gara del girone E. Tre punti per i padroni di casa, abili a vincere all’esordio contro il Genk, e sfortunati nel perdere contro il Liverpool per 4-3. Azzurri di Carlo Ancelotti reduci dal successo alla prima uscita contro i Reds e dal pari deludente contro i belgi.

Salisburgo-Napoli, le probabili formazioni – Non dovrebbero esserci novità di rilievo nel Salisburgo rispetto all’undici visto contro il Liverpool. Unica nota nuova: il rientro dal 1′ del classe 2000 Haland, al fianco di Hwang in attacco. Centrocampo formato da Minamino e Szoboszlai larghi e Mwepu insieme a Junuzovic in mezzo. In difesa Ulmer con Wöber, Onguené e Kristensen nella linea davanti a Stankovic. Il Napoli risponde con il solito 4-4-2 con Meret tra i pali, Manolas e Koulibaly centrali, Di Lorenzo a sinistra e Malcuit a destra. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz, ma la novità potrebbe essere rappresentata da Zielinski a sinistra con Insigne nuovamente in attacco come contro il Verona: l’alternativa è Lozano col polacco in panchina, ma scalpitano anche Milik e Llorente. Il primo in grande spolvero nell’ultima gara di Serie A.

Salisburgo-Napoli, streaming e diretta tv – Salisburgo-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva soltanto su Sky. I canali di riferimento per vedere la sfida live saranno Sky Sport Arena al canale 204 del satellite e Sky Sport al canale numero 253 del satellite. Gli abbonati Sky potranno usufruire di Sky Go per seguire la partita in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche da pc. In diretta streaming Salisburgo-Napoli si potrà vedere anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky disponibile a seconda del pacchetto sottoscritto in abbonamento.