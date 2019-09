Sanchez svela: “Puyol il miglior capitano avuto in carriera”

La sfida al Barcellona sa tanto di richiamo al passato per Alexis Sanchez. L’attaccante cileno in prestito all’Inter dal Manchester United ha trascorso tre stagioni in blaugrana, al Camp Nou che domani saluterà il suo ritorno da avversario. Sanchez ha ricordato la sua esperienza catalana soffermandosi su un giocatore in particolare: “Quando sono arrivato a Barcellona si diceva che fosse la migliore Barcellona della storia in quel momento. C’erano Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta … gente che ora manca. C’era anche Carlos Puyol , che per me è un capitano eccezionale, il migliore che abbia avuto finora nella mia carriera. Mi ha insegnato a giocare a calcio in modo diverso, con il possesso della palla”. Un grande riconoscimento ad un fuoriclasse.