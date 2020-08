Saul ci crede: “In Champions contano i dettagli. In sfide secche tutto può succedere”

Saul Niguez è carico in vista della Champions League. Il numero 8 dell’Atletico Madrid, come riporta Marca, ha commentato l’avvicinamento alla gara contro il Lipsia e il nuovo format del toeno che prevede gare secche.

Saul: “Tutto può succedere. Contano i dettagli”

“Dopo aver raggiunto il nostro obiettivo in campionato è entusiasmante poter continuare la stagione con la Champions League”, ha detto Saul. “È una partita unica, diversa dal solito, ma la vogliamo affrontare con entusiasmo. La prima settimana di allenamenti è stata dura, ci stiamo preparando. Lo stiamo facendo nel modo giusto pensando a dove possiamo colpire per far male al nostro rivale”, ha aggiunto in riferimento alla prossima gara contro il Lipsia. “Il nuovo format della Champions? Bisogna accettarlo e adattarsi. Ci sono 90 o 120 minuti se si va ai supplementari. Lo sappiamo e dobbiamo viverlo nel modo migliore. Bisogna avere la testa giusta e la forza mentale per affrontare queste gare. Il Lipsia può giocare in diverse maniere ma noi possiamo affrontare tutto nel modo più giusto. I dettagli faranno la differenza”.



