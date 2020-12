Scholes non le manda a dire allo United: “De Gea uscita criminale, Maguire di legno”

Paul Scholes punge il Manchester United e nello specifico due calciatori del pacchetto difensivo. I Red Devils hanno perso per 3-2 contro il Lipsia e sono stati eliminati dalla Champions League nell’ultimo turno del girone di Coppa. Un k.o. davvero amaro che ha provocato non poche reazioni e che potrebbe anche portare a clamorosi sviluppi anche in merito alla guida tecnica. Ai microfoni di BT Sport, l’ex leggenda non le ha mandate a dire a tutto il gruppo ed in modo particolare a David De Gea e Harry Maguire.

Scholes: “De Gea uscita criminale. Maguire di legno”

“Sul terzo gol De Gea si è tirato indietro”, ha detto Scholes. “Ha avuto paura di farsi male e si è fatto piccolo piccolo in uscita. Un intervento criminale dato che in quell’occasione il portiere deve provare a mettere il corpo e farsi grande per occupare più spazio possibile. Lui ha fatto l’esatto contrario. Forse puoi prendere un colpo in faccia e infortunarti, ma devi farlo. Lui non lo ha fatto e non è una cosa che si deve fare per un estremo difensore esperto come lui”. E ancora: “Maguire è stato molto rigido in quell’azione. Di legno. Ma quello che mi preoccupa di più e ciò che ha detto dopo. Come hanno fatto a non essere pronti per questa gara fin dall’inizio? Arrivi in Germania ad una sfida così importante e lasci 20 minuti ai rivali?”.

