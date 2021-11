Seferovic, gol sbagliato contro Barcellona. Jorge Jesus: “In 30 anni mai visto errore così”

Incredibile errore da parte di Haris Seferovic, attaccante del Benfica, nel match disputato dai suoi contro il Barcellona in Champions League. Al Camp Nou, sul punteggio di 0-0, i portoghesi hanno voluto il match ball nei secondi finali di gara ma...

Incredibile errore da parte di Haris Seferovic , attaccante del Benfica , nel match disputato dai suoi contro il Barcellona in Champions League. Al Camp Nou, sul punteggio di 0-0, i portoghesi hanno voluto il match ball nei secondi finali di gara ma il centravanti non ha concretizzato un contropiede sbagliando una chance davvero pazzesca.

Dopo aver superato splendidamente il portiere rivale, Seferovic non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta, rimasto sguarnito, calciando fuori il pallone che avrebbe potuto aiutare i suoi anche in chiave del passaggio agli ottavi di finale. Al termine del match, mister Jorge Jesus non ha nascosto lo stupore e la delusione per quel gesto tecnico fallito.

MAI VISTO - "Quest'ultima giocata mi ha colpito emotivamente, è stato un peccato", ha ammesso l'allenatore del Benfica che si era anche buttato a terra quando ha visto cosa Seferovic aveva sbagliato. "In 30 anni da allenatore non ho visto un simile errore. Ora dipendiamo dagli altri e non è la situazione migliore. Siamo stati bravi in difesa ma in attacco i giocatori non erano al loro migliore livello".