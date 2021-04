Serie A, la nuova formula Champions spaventa ma solo uno in Italia è d’accordo

La prossima settimana il Comitato Esecutivo dell'Uefa approverà il progetto

"Per l’attuazione ci vorranno altri tre anni ma già c’è chi ha i brividi. La nuova Champions League muterà rispetto al passato e le partecipanti saranno 36 e non più 32. La nuova formula farà crescere il numero di partite che passeranno dalle 125 attuali a 225 match spalmati da martedì a mercoledì. Sono 100 partite in più che peseranno sulle gambe e sulla testa dei calciatori. Un incremento dell’80% di gare che spaventa più i giocatori e meno i dirigenti per i proventi ingenti elargiti che ingrosseranno le casse delle società partecipanti.