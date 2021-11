Shakhtar, De Zerbi avverte l’Inter: “Vogliamo almeno il terzo posto”

Il tecnico Roberto De Zerbi analizza l'avvicinamento dello Shakhtar Donetsk al match contro l'Inter

Lo Shakhtar Donetsk si gioca le ultime chance di tornare in lotta per un posto per gli ottavi nella gara di domani contro l'Inter. La formazione ucraina ha conquistato un solo punto, proprio contro i nerazzurri nella gara d'andata. Per riuscire nel miracolo serviranno due vittorie, unite al tracollo di Inter e Sheriff. Il tecnico Roberto De Zerbi analizza il momento della sua squadra in conferenza stampa: "Domani è una gara difficile: affrontiamo una squadra forte, in salute, con giocatori che giocano insieme da tanti anni, in uno stadio dove ci sarà molto entusiasmo. Noi però vogliamo fare la nostra partita e centrare i punti che possano consentirci di arrivare quantomeno al terzo posto. Non abbiamo vinto perché ce lo siamo meritato, anche se abbiamo fatto delle buone partite. Con Inter e Real Madrid poi possiamo anche perdere perché sono squadre di livello superiore al nostro".