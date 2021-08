Shakhtar, De Zerbi e la Champions: “Inter e Real forti. Sheriff? Rispettiamo tutti”

Il tecnico del club ucraino dopo il sorteggio del girone di Champions League

INTER E REAL - " Inter e Real hanno cambiato allenatore, ma forse hanno anche migliorato il loro livello. Dopo il sorteggio di Champions League è sempre difficile dire quanto sia facile o difficile il girone. In Champions League si può benissimo affrontare fin da subito squadre come Liverpool, Manchester, PSG… Giocheremo e vedremo", ha detto De Zerbi. "L'Inter? Squadra forte con giocatori forti. Hanno cambiato allenatore. Tatticamente, si può dire che giochi quasi allo stesso modo. L'Inter ha perso Lukaku e Hakimi, ma ha ingaggiato Dzeko, Calhanoglu, Correa, quindi penso che abbiano una squadra davvero forte". E sul Real: "Un modello per me? Quando ero giovane, ovviamente tutti in Italia guardavano al Real Madrid come ad un grande club, una grande squadra in cui hanno sempre giocato giocatori forti. Forse è per questo che ho parlato del Real Madrid in conferenza stampa in passato. Il Real Madrid è tra le squadre migliori e più forti d'Europa. Si comportano molto bene, hanno giocatori forti. Giochiamo e vediamo come andrà in campo, vediamo il nostro livello".