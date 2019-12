Shakhtar Donetsk-Atalanta, le formazioni ufficiali

L’Atalanta si gioca tutto in casa dello Shakhtar Donetsk: ottavi di finale di Champions League possibili in caso di successo e contemporanea non vittoria della Dinamo Zagabria in casa contro il Manchester City. Si prova l’impresa anche senza Kjaer, Toloi, Ilicic e Zapata. Ecco le scelte di Gasperini: out Hateboer e Malinovskyi, dentro Castagne e Pasalic trequartista dietro a Gomez e Muriel. Per quanto riguarda i padroni di casa, Junior Moraes sarà perno offensivo della squadra.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Teté. Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Castro

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini