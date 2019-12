Shakhtar Donetsk-Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 11 dicembre

Shakhtar Donetsk-Atalanta, si gioca oggi mercoledì 11 dicembre alle 18,55 il match valido per l’ultima giornata del girone di Champions League. Vietato sbagliare per gli uomini di Gian Piero Gasperini che hanno bisogno di vincere e sperare che il Manchester City non perda contro la Dinamo Zagabria.

Shakhtar Donetsk-Atalanta, le probabili formazioni – Padroni di casa col 4-2-3-1 con Pyatov in porta. Difesa composta da Dodo, Kryvstov, Matvijenko e Ismaily. Regia affidata a Stepanenko e Patrick. In avanti Taison e Junior Moraes. Atalanta che dovrà rinunciare al solito Zapata, ancora out per il problema fisico. Ma anche a Ilicic, infortunatosi nell’ultimo turno di campionato. Attacco affidato a Pasalic, Muriel e Gomez. Attenzione all’ex Malinovskiy che potrebbe essere l’arma in più di Gasperini.

Shakhtar Donetsk-Atalanta streaming e diretta tv – Il match Shakhtar Donetsk-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Uno al canale 201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre e Sky Sport al canale 253 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.