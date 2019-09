Shakhtar Donetsk, Castro avvisa l’Atalanta: “Vogliamo fare punti”

Sarà lo Shakhtar Donetsk l’avversario dell’Atalanta nella seconda gara della fase a gironi di Champions League. Una sfida che, alla vigilia, è stata così presentata dal tecnico degli ucraini Luis Castro.

PARTITA – “Domani il risultato sarà molto importante, noi vogliamo portare a casa qualche punto. L’Atalanta è una squadra molto forte, che dopo aver segnato si chiude dietro. Noi dovremo essere pronti a questo tipo di partita, facendoci trovare pronti ad ogni evenienza. Cercheremo di mantenere il possesso del pallone per metterli in difficoltà sfruttando le corsie esterne. Ho le idee chiare e voglio trasmettere ai miei giocatori. Per noi ci sono i risultati che parlano: abbiamo raggiunto nove vittorie consecutive”.

CHAMPIONS – “La Champions è la competizione più importante, qui ci sono le squadre più forti. Ogni campionato invece è diverso dagli altri: non si possono paragonare tra loro i tornei nazionali”.

MALINOVSKYI – “Malinovskji è un ottimo giocatore, ma noi siamo pronti ad affrontare ogni calciatore”.

GIRONE – “E’ un gruppo complicato, ma domani non sarà decisiva: lo sarà la terza giornata”.