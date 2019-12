Shakhtar Donetsk, Castro: “Ci attende una gara difficile, ce la giochiamo alla pari”

Domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 18.55 scendono in campo a Kharkiv Shakhtar Donetsk e Atalanta, entrambe in cerca del successo per garantirsi l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. In conferenza stampa ecco le parole del tecnico degli ucraini Luis Castro: “Sappiamo bene che passare il turno sarebbe importante per noi come per l’Atalanta, ci aspettiamo una gara molto difficile e anche molto interessante. Penso che ci giochiamo la qualificazione al 50%, si affrontano due formazioni ricche di ottimi giocatori. Ho già scelto il mio undici, so già chi partirà dell’inizio, ma lo tengo per me”.

Sulle assenze di Zapata e Ilicic per la Dea: “Credo che l’Atalanta abbia una rosa abbastanza ampia per sopperire alle assenze, in sede di mercato è stato svolto un buon lavoro. L’organico è molto competitivo anche se non ci saranno loro due, poi è chiaro che Gasperini vorrebbe avere tutti a disposizione”.

Sui tanti gialli presi da Taison: “Con lui parliamo spesso, ma queste conversazioni rimangono dentro la società. A voi posso dire solamente che Taison è grande giocatore e siamo consapevoli, come lo è lui, delle capacità che ha”.

Non ci saranno nemmeno i difensori Kjaer e Toloi: “Ripeto, sono caratterizzati dal collettivo e non dai singoli giocatori, quindi queste assenze individuali non cambiano le situazioni. Anche se giocano altri, i movimenti della squadra sono gli stessi, che siano difensivi o offensivi”.