Shakhtar Donetsk in Champions: il Manchester City lo aspetta e sui social…

Simpatico botta e risposta tra il club ucraino e quello inglese

Roberto De Zerbi porta il suo Shakhtar Donetsk ai gironi di Champions League. Dal doppio confronto da dentro o fuori contro il Monaco, è la squadra dell'ex Sassuolo ad avere la meglio e a qualificarsi alla fase successiva del massimo torneo per club in Europa. Una qualificazione che è stato accolta non solo dai tifosi e dall'ambiente ucraino ma anche dal... Manchester City.