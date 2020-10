Shakhtar Donetsk-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Shakhtar Donetsk-Inter si gioca questa sera martedì 27 ottobre la sfida di Champions League valida per la seconda gara del girone. In Ucraina, i nerazzurri cercheranno di trovare la vittoria dopo il pareggio di San Siro contro i tedeschi del Borussia M’Gladbach. I padroni di casa, invece, vorranno confermare quanto di buono fatto contro il Real Madrid dando seguito al successo ottenuto.

Shakhtar Donetsk-Inter, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise per entrambe le squadre. I padroni di casa scenderanno in campo con Trubin tra i pali; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko in difesa; Maycon, Marcos Antonio in mediana. Tete, Marlos e Solomon a sostegno di Dentinho. L’Inter farà affidamento su Handanovic in porta. D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni in difesa; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young e Barella in mezzo al campo con quest’ultimo che giocherà appena più avanzato in sostegno della coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Shakhtar Donetsk-Inter si disputerà, come detto, questa sera martedì 27 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Kiev. Il fischio d’inizio della gara, valida per la seconda sfida del girone di Champions League, è previsto per le ore 18.55.

Il macht di Coppa tra Shakhtar Donetsk-Inter sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky, detentrice dei diritti della competizione, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, al numero 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite.



Sarà possibile anche seguire Shakhtar Donetsk-Inter in diretta streaming. Per gli abbonati Sky sarà possibile mediante Sky Go, e potranno godere del match anche da dispositivi mobili quali pc o notebook, oppure su smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda possibilità per tutti i tifosi e gli appassionati è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere diversi eventi sportivi, fra cui le gare di Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.