Sheriff, Castaneda: “Sogno giocare a S. Siro. Vorrei avere maglia di Sanchez o Lautaro”

Il capitano del club moldavo parla alla vigilia del match con l'Inter

SAN SIRO - Sullo stadio: "Giocare a San Siro contro un club così storico sarà un sogno. Lì hanno giocato anche grandi calciatori colombiani come Ivan Ramiro Cordoba. Per me lui resta un grande campione e un esempio; ricordo ancora quando lo vidi trionfare nell’anno del Triplete. Giocare nel suo stadio per me sarà davvero speciale, spero solo che l’emozione non giochi un brutto scherzo. Mi piacerebbe poter scambiare la maglia con Alexis Sanchez o con Lautaro Martinez. Alexis lo seguo da tantissimo tempo, da quando andò a giocare per il Barcellona. Ha segnato tantissimi gol importanti. Per quanto riguarda Lautaro invece, mi identifico molto al suo modo di giocare, lo ammiro da tanto. Guarda caso tra poco li affronterò in Champions".