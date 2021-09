Sheriff, che colpo: battuto lo Shakhtar di De Zerbi. Vince il Dortmund

Risultati sorprendenti in Champions League: cade lo Shakhtar contro lo Sheriff, vince il Dortmund

Le prime gare della giornata di Champions offrono risultati importanti. Il Borussia Dortmund conquista un successo prezioso in terra turca battendo il Besiktas. Nel girone dell'Inter cade lo Shakhtar contro lo Sheriff.

Colpo esterno del Borussia che passa sul campo del Besiktas. Dopo un buon avvio dei turchi, che trovano sulla loro strada il portiere Burki, l risultato si sblocca al 20' con Bellingham che trafigge l'estremo difensore con un diagonale preciso. Il Borussia raddoppia con il solito Haaland con un facile tap in. Non basta per pareggiare il colpo di testa di Javi Montero su assist di Pjanic.