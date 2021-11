Sheriff-Inter, le formazioni ufficiali: Dzeko-Lautaro per Inzaghi

L'Inter fa visita allo Sheriff per continuare il percorso in Champions League

L'Inter si gioca chance importanti per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per avvicinare quel traguardo, i nerazzurri dovranno superare lo Sheriff, squadra rivelazione del girone. Gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a imporsi per 3-1 nella gara d'andata. Ora servono altri tre punti per salire a quota sette, dimenticando così la sconfitta al debutto contro il Real Madrid e il passo falso in casa dello Shakhtar Donetsk. Queste le formazioni ufficiali scelte per la gara in terra moldava: