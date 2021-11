Sheriff-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la gara di Champions League

Sheriff-Inter si gioca questa sera, mercoledì 3 novembre alle ore 21 per la quarta sfida del girone di Champions League . Nerazzurri fanno visita a quella che sarebbe dovuta essere la cenerentola del raggruppamento e che invece si è tolta già due grosse soddisfazioni vincendo contro Real Madrid e Shakhtar.

Sheriff-Inter si disputerà oggi, 3 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Sheriff di Tiraspol. L'inizio della partita di Champions League è previsto alle 21.00. A trasmettere la sfida dei nerazzurri sarà Sky che trasmetterà in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara dell'Inter sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + visibile previo abbonamento anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

La sfida di Champions League Sheriff-Inter potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go. Questa opzione è disponibile sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.