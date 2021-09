Simeone ritrova Conceicao: “Alla Lazio andavamo d’accordo. Che bravo al Porto!”

Diego Simeone ritrova Sergio Conceicao: la sfida tra Atletico Madrid e Porto sa tanto di amarcord

Insieme hanno vinto di tutto in Italia con la maglia della Lazio: scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Ora Diego Simeone e Sergio Conceicao si troveranno da avversari durante la sfida tra Atletico Madrid e Porto, le rispettive squadre. Proprio il tecnico argentino dei Colchoneros ha commentato la reunion occasionale con l'ex compagno durante la conferenza stampa: "Ritroverò un amico come Conceiçao, che sta facendo molto bene. Andavamo d'accordo come compagni di squadra nella Lazio, sta dando gioco e personalità al Porto. Non mi aspetto niente di diverso da quello che ho visto finora: pressione, aggressività, molta velocità, con idee chiare su come trovare superiorità numerica e fare danni". L'Atletico Madrid parte come favorita, ma i portoghesi possono creare non pochi problemi, come già hanno fatto in altre occasioni con vari top club, compresa la Juventus.