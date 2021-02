Siviglia-Borussia Dortmund, notte da Papu Gomez in Champions

Il Papu Gomez ricomincia l’avventura in Champions League con una maglia diversa da quella nerazzurra dove con le sue giocate aveva trascinato l’Atalanta lo scorso anno alle soglie della finale di Lisbona. Per il nuovo calciatore del Siviglia stasera sarà una notte magica con la maglia del club andaluso che dovrà già mettere una ipoteca al passaggio del turno in questa gara di andata degli ottavi di finale allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Il Siviglia che viene da 9 vittorie di fila tra Liga e Copa del Rey, con un solo gol incassato, è favorito contro un Borussia Dortmund nobile decaduta. I gialloneri nelle ultime 6 di Bundesliga hanno vinto solo una volta e rimediato 5 punti su 18, precipitando a -16 dal Bayern, in sesta posizione. Sulla panchina del Dortmund continua a esserci Edin Terzic, che sarà sostituito dalla prossima stagione da Marco Rose. Il Papu Gomez contro Ła difesa di burro della squadra tedesca potrà spadroneggiare con la sua immensa classe. Avrà il compito di dirigere la squadra e dettare i tempi in base a come evolverà la partita. Il Siviglia però deve temere Erling Haaland, punta del Dortmund appena 20enne, che ha realizzato 23 gol nelle 23 partite stagionali, uno che in Europa viaggia alla media di un gol ogni 57 minuti. Ma mister Lopetegui sa che il Papu c’è: «È un ragazzo intelligente e con esperienza e sa competere molto bene. Quando è arrivato non giocava da un mese e mezzo, sta trovando continuità e forma, è molto più integrato dentro e fuori dal campo ed è perfettamente conscio dell’esigenza che richiede questa squadra» ha ammesso il tecnico del Siviglia.