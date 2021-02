Siviglia, Lopetegui rende omaggio ad Haaland: “Non meritavamo di perdere ma loro hanno uno dei migliori al mondo…”

Sperava chiaramente in un risultato differene Julen Lopetegui dopo la sfida di Champions League del suo Siviglia contro il Borussia Dortmund. Eppure, il club spagnolo si è dovuto arrendere alla forza dei rivali. In modo particolare di Erling Haaland, centravanti dei tedeschi, autore di una straordinaria doppietta. Il mister iberico, parlando ai canali della Uefa dopo la sfida, ha commentato la partita ma anche l’incredibile prova del giovane norvegese.

Lopetegui esalta Haaland

“Sicuramente per noi non è un buon risultato. La sconfitta interna contro il Borussia Dortmund non può essere qualcosa di positivo”, ha esordito Lopetegui. “In ogni caso abbiamo ancora una partita e intendiamo sfruttare questa opportunità per dire la nostra. Vogliamo andarla a giocare con ambizione ed entusiasmo. Secondo me non meritavamo di perdere ma loro hanno messo in campo uno dei giocatori migliori del mondo che ha cambiato tutto“.

Ancora sulla gara: “Dopo la sosta tra i due tempi siamo rientrati in campo meglio e potevamo pareggiarla. Forse potevamo e meritavamo qualcosa in più ma abbiamo subito le loro azioni di contropiede. In ogni caso ripeto, al ritorno andremo a giocarcela sapendo di poter vincere”.