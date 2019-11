Slavia Praga-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 27 novembre

Slavia Praga-Inter, si gioca oggi mercoledì 27 novembre 2019 il quinto turno di Champions League alle 21. I nerazzurri di Antonio Conte devono vincere e aspettare notizie dall’altra gara del girone tra Borussia Dortmund e Barcellona per sperare nel passaggio del turno.

Slavia Praga-Inter, le probabili formazioni – Padroni di casa che saranno in campo con la stessa formazione, o quasi, vista all’andata. In difesa ci sarà Frydrych al posto di Hovorka, mentre c’è qualche dubbio anche negli altri reparti, con Husbauer che rischia il posto a favore di Sevcik. L’Inter, invece, quasi certa nei suoi undici dopo il ko in campionato di Barella. Davanti ad Handanovic e al terzetto difensivo composto da Godin, De Vrij e Skriniar potrebbe vedersi Borja Valero agire con Vecino e Brozovic. Candreva e Biraghi sulle corsie esterne e due d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez.

Slavia Praga-Inter streaming e diretta tv – Il match Slavia Praga-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara su Sky Sport Arena e sul canale 253 del satellite, oltre al canale 484 del digitale terrestre. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.