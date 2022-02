Sneijder lancia l’Inter: “Anche quella del 2010 partiva sfavorita ma poi…”

Il parere dell'ex storico nerazzurro

Questa sera andrà in scena il primo atto degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Liverpool . Non potevano mancare pareri, pronostici e anche qualche bel ricordo a tinte nerazzurra in vista di una sfida così importante per l'ambiente milanese. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex storico fantasista Wesley Sneijder ha detto la sua sul percorso della squadra di Simone Inzaghi facendo un parallelo con la formazione che vinse tutto nel 2010.

SINGOLI - Sui giocatori che potrebbero fare la differenza nella sfida: "Nell'Inter Dzeko è una fuoriserie proprio come Ibrahimovic, mentre Calhanoglu ha i colpi del fuoriclasse. Dumfries è uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, De Vrij è un professionista e uscirà da campione da questo momento no, mentre non capisco chi discute Handanovic perché per me è ancora tra i più forti al mondo. Nel Liverpool dico Salah: a lui va tolto il tempo di ragionare. Se gli lasci spazio, non hai scampo".