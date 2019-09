Sorriso Psg, ridotta squalifica di Neymar: in campo alla terza giornata del girone di Champions

Buone notizie in casa Paris Saint-Germain. Neymar tornerà prima del previsto in campo. Il Tas di Losanna, infatti, ha ridotto la squalifica dell’attaccante da tre a due giornate. Il brasiliano salterà il primo turno in casa contro il Real Madrid e la trasferta in Turchia con il Galatasaray e rientrerà a disposizione del tecnico Tuchel in Europa per la partita sul campo del Bruges, in programma il 22 ottobre.

NOVITA’ – Il comitato disciplinare della Uefa aveva squalificato Neymar per tre turni ma la squalifica è stata ridotta, a sorpresa, di una giornata. L’ex Barcellona era stato fermato per gli insulti rivolti all’arbitro in occasione dell’ottavo di finale della scorsa edizione di Champions League contro il Manchester United. Lo scorso 6 marzo Neymar, infatti, spettatore davanti alla tv nel ko del Psg contro lo United al Parco dei Principi, aveva fatto esplodere, sulla propria pagina social su Instagram, la sua rabbia, attaccando gli arbitri che avevano fischiato un rigore per una mano di Kimpembe. Il brasiliano non dovrà più scontare tre giornate per le parole dopo l’eliminazione dei francesi contro i Red Devils grazie alla decisione del Tas, che ha accolto il ricorso presentato dalla società parigina e dall’attaccante riducendo la sanzione a due incontri.