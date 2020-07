Champions League: Juventus può sfidare Real o City. Atalanta pesca il Psg. Napoli, dopo il Barcellona Chelsea o Bayern

La Champions League è pronta a ripartire. Dopo la lunga sosta forzata a casa dell’emergenza coronavirus, anche il torneo più importante per club d’Europa fa il suo ritorno. Oggi a Nyon si è svolto il Sorteggio Champions League.

Le date sono state decise, mancano ancora alcune partite degli ottavi per completare alla perfezione il quadro ma la Uefa ha deciso comunque di procedere con gli accoppiamenti. Si ripartirà dal 7 e 8 agosto, quando si giocheranno gli ultimi 4 ottavi di finale poi via via tutte le altre gare con il nuovo format scelto: le otto squadre finaliste si sfideranno in partite secche, che si disputeranno tutte nella città di Lisbona. I restanti ottavi, invece, si terranno nelle sedi originarie.

Sorteggio Champions League: come funziona

Sono previsti tre diversi sorteggi: per i quarti di finale, dove verranno inserite nel tabellone le qualificate e le coppie di squadre che ancora devono giocare il ritorno degli ottavi, come ad esempio la Juventus e il Lione; per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale. Non ci saranno teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione.

Le date

7-8 agosto: ritorno degli ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale

18-19 agosto: semifinali

23 agosto: finale

Gli accoppiamenti:

Vincente tra Real Madrid-Manchester City vs vincente tra Lione-Juventus

Lipsia-Atletico Madrid

Vincente tra Napoli-Barcellona vs vincente tra Chelsea-Bayern Monaco

Atalanta-Psg