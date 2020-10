Sorteggio Champions League in diretta e streaming, dove vederlo oggi

Giornata importante sul fronte Europa. Alle 17.00 al via il Sorteggio Champions League che vedrà la composizione dei gironi della nuova edizione della competizione per club. C’è grande attesa per quelli che saranno i raggruppamenti che, in modo particolare in Italia, vedranno protagonista ben 4 squadre: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. I bianconeri sono in prima fascia mentre le altre tre squadre sono state inserite in terza.

Dove vedere Sorteggio Champions League in diretta streaming

Il sorteggio dei gironi della Champions League 2020-2021 si terrà oggi 1 ottobre in Svizzera a Nyon, sede dell’UEFA. Inizio della cerimonia fissato alle ore 17. Per assistere live al sorteggio sarà necessario connettersi a Sky che detiene i diritti di trasmissione delle partite della massima competizione europea. L’appuntamento è dunque sui canali Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Esistono però diverse alternative. Infatti, anche Mediaset darà live in chiaro l’evento sul Canale 20. Per chi volesse, invece, vedere il Sorteggio Champions League in live streaming, ecco che sarà possibile farlo grazie a Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Oppure con Now Tv, servizio a pagamento che consente di assistere alla programmazione di Sky.

L’alternativa gratuita è rappresentata dal sito ufficiale dell’UEFA (www.uefa.com) che, come ogni anno, offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento in diretta.

