Sorteggio Champions League: Lazio-Bayern, Porto-Juventus e Atalanta-Real Madrid

Tutto è deciso. A Nyon è andato in scena il Sorteggio Champions League. Le italiane conoscono ora le loro rivali per il prossimo turno della competizione. Juventus partiva testa di serie, Atalanta e Lazio no col grande rischio di trovare avversari davvero tosti.

Sorteggio Champions League: gli accoppiamenti

Queste erano le possibili rivali delle squadre italiane:

Juventus: Siviglia, Porto, Lipsia, Atletico Madrid, Borussia Moenchengladbach.

Atalanta: Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Psg, Real Madrid.

Lazio: Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund, Psg, Real Madrid.

Le partite di andata degli ottavi sono in programma il 17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo.

Questi gli accoppiameni per gli ottavi di finale di Champions League:

Borussia M’Gladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint-Germain

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid