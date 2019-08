Sorteggio Champions League, live la composizione dei gironi: le avversarie di Juventus, Inter, Napoli e Atalanta

Sorteggio Champions League, via alla fase a gironi. Si parte oggi alle 18 con la composizione di tutti i raggruppamenti.

Conclusi i turni preliminari, la Champions League 2019/2020 entra nel vivo. Inizia oggi il percorso che porterà alla finale di Istanbul, che si giocherà il 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk. Il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà il sorteggio degli otto gruppi che vedranno protagoniste 32 squadre, divise in 4 fasce da 8 squadre ciascuna. Presenti, come noto, anche 4 italiane: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, alla sua prima partecipazione alla massima competizione calcistica europea per club. La caccia ai campioni in carica del Liverpool partirà da questa sera. Queste le fasce:

PRIMA FASCIA: Juventus (Ita), Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Manchester City (Ing), Psg (Fra), Barcellona (Spa), Bayern Monaco (Ger), Zenit (Rus).

SECONDA FASCIA: Napoli (Ita), Real Madrid (Spa), Atletico Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Shakhtar Donetsk (Ucr), Tottenham (Ing), Ajax (Ola) e Benfica (Por).

TERZA FASCIA: Inter (Ita),Lione (Fra), Bayer Leverkusen (Ger), Salisburgo (Aut), Olympiacos (Gre), Bruges (Bel), Valencia (Spa), Dinamo Zagabria (Cro).

QUARTA FASCIA: Atalanta (Ita), Lokomotiv Mosca (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), Lipsia (Ger), Slavia Praga (Cec), Stella Rossa (Ser), Lilla (Fra).

