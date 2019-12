Sorteggio Champions League streaming e diretta tv, dove vederlo oggi

Sorteggio Champions League, oggi alle 12 ci saranno gli accoppiamenti. Tre le italiane impegnate nella fase ad eliminazione diretta: Juventus, Napoli e Atalanta attendono di conoscere i propri avversari nelle sfide valide per gli ottavi di coppa che si terranno tra febbraio e marzo 2020.

Sorteggio Champions League streaming e diretta tv – C’è grande attesa per quello che l’urna di Nyon dirà alle 12,00. L’Europa del calcio attende con ansia di sapere quali sfide ci riserverà la prossima fase della Champions League 2019/2020. Tra qualche ora nella sede UEFA verrà svelato tutto. Per il sorteggio degli ottavi di Champions League è prevista ampia copertura tv. Sky trasmetterà la cerimonia in diretta su Sky Sport 24 al canale 200 e su Sky Sport football al canale 203. Sarà possibile seguire il sorteggio Champions League anche in chiaro sul canale 20 di Mediaset, canale 20 del digitale terrestre. Numerose anche le opzioni per vivere il sorteggio in diretta streaming: dal sito della UEFA, gratuitamente, oppure con Sky Go e Now TV la piattaforma streaming riservata agli abbonati.

Le squadre che parteciperanno agli ottavi sono le seguenti: PSG (Francia), Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Lipsia (Germania), Valencia (Spagna), qualificate come prime del girone. Real Madrid (Spagna), Tottenham (Inghilterra), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Borussia Dortmund (Germania), Lione (Francia), Chelsea (Inghilterra), qualificate come seconde.