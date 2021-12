Sorteggio Champions ripetuto, Guardiola: “Giusto rifarlo per evitare sospetti”

Il tecnico Citizens favorevole alla ripetizione del sorteggio Champions

Il caos sorteggio Champions League avvenuto nelle scorse ore ha creato, inevitabilmente, polemiche. C'è chi ha espresso le proprie idee favorevoli alla ripetizione poi andata in scena e chi, invece, avrebbe preferito lasciare le cose come erano avvenute. Eppure, in casa Manchester City, Pep Guardiola non ha dubbi: è stato giusto ripetere l'intera estrazione e rifare gli accoppiamenti.