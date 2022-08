Sorteggio gironi Champions League: orario e dove vederlo in tv

Inizia il cammino europeo delle squadre.

Tutto è pronto per un'altra stagione di grande calcio europeo. Questa sera, alle 18, al via il sorteggio gironi Champions League. Saranno quattro le italiane ad iniziare il percorso in questo 2022-23. All’inseguimento del Real Madrid campione in carica ci saranno Milan (prima fascia), Juventus (seconda), Inter e Napoli (terza).

Sorteggio gironi Champions League: dove vederlo

Come detto, sarà caccia al Real Madrid di Carlo Ancelotti che nella passata edizione del torneo ha compiuto un percorso bellissimo ed entusiasmante con rimonte e gol d'autore fino alla finale vinta contro il Liverpool. Attenzione alle solite big con Manchester City e Paris Saint-Germain favorite.

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2022-23, come anticipato, avverrà questa sera giovedì 25 agosto 2022 a Istanbul, in Turchia, sede della finale prevista per il 10 giugno 2023. L'evento inizierà alle ore 18 ma le emittenti che lo trasmetteranno in diretta tv e streaming faranno i collegamenti circa quindici minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Diverse le opzioni per assistere al sorteggio in diretta tv: l'evento sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport 24 (numero 200), ma anche da Mediaset, in chiaro sul Canale 20.

Disponibile anche la diretta in streaming con le opzioni Sky Go, per gli abbonati Sky, Mediaset Play per gli spettatori Mediaset. Inoltre il sorteggio potrà essere visto sui canali ufficiali della Uefa quindi sul sito sul canale YouTube ufficiale.