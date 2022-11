Sorteggio ottavi Champions League: orario e dove vederlo

Alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

Redazione ITASportPress

Il giorno della verità per Napoli, Inter e Milan. Le tre squadre italiane che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della Champions League sono infatti pronte a conoscere le loro prossime avversarie, che usciranno dall'urna di Nyon (Svizzera) a partire dalle 12 di oggi, 7 novembre 2022. Il sorteggio ottavi di finale Champions potrà essere seguito in diretta tv e streaming da tutti gli appassionati.

Sorteggio ottavi Champions: orario e dove vederlo Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League è in programma lunedì 7 novembre dalle ore 12 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in esclusiva in chiaro su Canale 20. Sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Prime Video, Sky Go, Now Tv e sui canali ufficiali dell'Uefa.

Al sorteggio partecipano le 16 squadre che hanno superato la fase a gironi della Champions League: le prime classificate sono designate come teste di serie, le seconde come non teste di serie.

Da ricordare alcuni criteri: le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase e inoltre non possono essere accoppiati club che si sono affrontati nella fase a gironi. Le partite degli ottavi di finale saranno con gare d'andata (il 14/15/21/22 febbraio 2023) e di ritorno (il 7/8/14/15 marzo 2023).

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Manchester City (ENG)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

Seconde classificate (non teste di serie)

Bruges (BEL)

Borussia Dortmund (GER)

Eintracht Francoforte (GER)

Inter (ITA)

Lipsia (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)