Sorteggio quarti Champions League: dove vederlo in diretta tv e streaming

Dalle 12 gli accoppiamenti per il torneo.

Redazione ITASportPress

Grande appuntamento oggi, venerdì 17 marzo 2023 dalle 12 a Nyon per il Sorteggio quarti Champions League dove verranno accoppiate le squadre per il proseguimento del torneo. Saranno ben 3 le formazioni italiane impegnate: Inter, Milan, e Napoli. Con loro anche Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Manchester City e Chelsea.

Sorteggio quarti Champions League: dove vederla in tv Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022/23 si svolgerà, come anticipato, oggi venerdì 17 marzo 2023 alle ore 12. La cerimonia si terrà in Svizzera, a Nyon.

Sarà possibile seguire il sorteggio in diverse modalità, sia in diretta tv in chiaro che in diretta streaming. In chiaro e in tv basterà sintonizzarsi sul Canale 20. Per vederlo live gratis, invece, lo si potrà fare sul sito UEFA.com.

Ci saranno poi altre modalità per vedere gli accoppiamenti del torneo europeo. Prime Video darà modo di vedere tutto in streaming, ma anche Sky su Sky Sport 24 e con Sky Go. Infine anche su Mediaset Infinity, sempre in live streaming.

Squadre e regole — Come anticipato, le squadre che prenderanno parte al sorteggio saranno: Inter, Milan, Napoli, Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Manchester City e Chelsea.

Le regole? A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Sarebbe molto interessante quello italiano tra Inter e Milan.

Non solo. Le squadre che si sono già affrontate nel girone potrebbero ritrovarsi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2022/23: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.