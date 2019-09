Srna: “Atalanta? Gara difficile, molto equilibrio per il secondo posto”

Gara importantissima quella che domani, alle 18.55, opporrà Atalanta e Shakhtar Donetsk. Della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Dario Srna, ex difensore del Cagliari ed attuale assistente del tecnico degli ucraini Luis Castro.

SHAKHTAR – “Lo Shakhtar, dopo che ci ho giocato per quindici anni, è diventata la mia casa. Qua cerco di dare una mano in ogni partita all’interno del mio nuovo ruolo. Domani affronteremo una squadra forte: escluso il Manchester City, il resto del girone è molto equilibrato e sarà una grande battaglia per il secondo posto”.

RITIRO – “Avevo ricevuto diverse proposte dall’Italia, compresa quella di restare a Cagliari. Mi sono preso una pausa di un mese, poi ho fatto capire al presidente che lo Shakhtar per me è casa. Non è stato facile smettere di giocare, ma questo è il mio amore”.