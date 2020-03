Champions, storico Lipsia: è ai quarti. Tottenham demolito 3-0

Colpo di scena a Lipsia: il Tottenham, vicecampione uscente, esce mestamente di scena in Champions League. Gli Spurs non riescono a rimontare lo 0-1 incassato a Londra e vengono surclassati dall’organizzazione dei padroni di casa. Il Lipsia non si fa impressionare dal blasone degli avversari e si ripete con un rotondo 3-0 tra le mura amiche. Il risultato si sblocca nel primo tempo dopo solamente 10 minuti: Sabitzer trova un diagonale perfetto sul palo destro del portiere che passa tra le gambe dei difensori e si infila in rete nonostante la deviazione disperata di Lloris. Al 22′ arriva il raddoppio: Sabitzer colpisce di testa e trafigge ancora Lloris, stavolta leggermente più colpevole. La musica non cambia nella ripresa. Il Tottenham non riesce mai a reagire. E nel finale arriva addirittura il punto esclamativo con Forsberg, appena entrato e pronto a ribadire in rete il pallone dopo una mischia. Esce travolta la squadra di Mourinho. Nageslmann si impone e vola ai quarti.