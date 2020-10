Suarez e la “maledizione” Bayern Monaco: 12 gol incassati in Champions in due gare. “Why always me?”…

Capita anche ai migliori avere un “nemico” apparentemente impossibile da battere. Anche il mondo del calcio sembra che qualcuno sia affetto da questa “maledizione”. Chiedere a Luis Suarez che nonostante il trasferimento dal Barcellona all’Atletico Madrid è stato protagonista di un’altra batosta ad opera del Bayern Monaco. Nella sfida di Champions League dei Colchoneros contro i campioni in carica tedeschi, ecco servito un nuovo poker di gol che si somma alla pesantissima sconfitta per 8-2 subita solamente pochi mesi fa con la maglia blaugrana.

Per Suarez una vera e propria maledizione che non è certo passata inosservata sui social. Per il Pistolero, contando le due gare contro i bavaresi, sono ben 12 i gol subiti… Considerano i 180 minuti giocati si tratta di una media in pratica di una rete ogni quarto d’ora di gioco.

Suarez e la “paura” del Bayern Monaco

Suarez non sarà certo contento di questa situazione soprattutto perché va a sommarsi all’assenza di gol. Almeno in trasferta. Il Pistolero non riesce a fare gol da ben 22 partite fuori dalle mura amiche e anche in tal senso i social non hanno perdonato l’uruguaiano che adesso, per qualcuno, ha persino “paura” di dover rigiocare ancora contro i tedeschi per la sfida di ritorno.